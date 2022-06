Fátima Bezerra entrega Avenida Leste-Oeste revitalizada

A governadora Fátima Bezerra cumpriu agenda em Mossoró nesta quarta-feira, 2 de junho, e entregou a obra de reestruturação da Avenida Jerônimo Dix-Neuf Rosado, mais conhecida como Leste-Oeste, que foi revitalizada. O trabalho, orçado em R$ 2,2 milhões, consistiu no reforço da base e sub-base da via, bem como no recapeamento asfáltico de um trecho de 2 quilômetros.

A via liga o centro da cidade aos bairros do chamado Grande Alto de São Manoel, bem como dá acesso à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Instituto Federal do RN (IFRN) e instituições privadas. A ordem de serviço para início da restauração foi assinada pela governadora Fátima Bezerra no último dia 3 de maio, quando foi visitou o local.

“A Leste-Oeste não é uma rodovia qualquer, ela é muito importante para a mobilidade urbana de Mossoró, para o desenvolvimento da cidade e para a própria região Oeste. Nós investimos mais de R$ 2 milhões na restauração dessa importante via”, afirmou a chefe do Executivo estadual.

O investimento total na obra faz parte do orçamento de aproximadamente R$ 50 milhões, destinados pelo Governo do RN ao Plano de Restauração de Estradas Estaduais, para recuperação de trechos críticos das rodovias do RN, onde os serviços de tapa-buracos já não são mais suficientes. Ao todo estão sendo recuperados 29 trechos da malha rodoviária estadual.

A obra traz mais fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas e cidadãos. “Se trata de uma obra importantíssima. Fizemos uma restauração completa dessa rodovia, substituindo inclusive parte do solo, que era inadequado para esse fluxo, fazendo todo revestimento novo, sinalização vertical e horizontal trazendo segurança e funcionalidade à comunidade de Mossoró”, explicou a governadora.