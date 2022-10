Fátima Bezerra é reeleita governadora e Rogério Marinho eleito senador

Fátima Bezerra (PT) foi reeleita governadora do Rio Grande do Norte, enquanto Rogério Marinho (PL) foi o escolhido pela maioria dos potiguares para ocupar uma vaga no Senado.

A governadora Fátima Bezerra (PT) foi reeleita para o cargo quando a apuração das urnas estavam 92,74% concluídas. Fátima apresentava vantangem de mais de 600 mil votos para o segundo colocado, Fábio Dantas (Solidariedade).

Fátima é a primeira chefe do executivo estadual a se reeleger desde Wilma de Faria, em 2006. Depois disso, Rosalba Ciarlini e Robinson Faria tiveram apenas um madanto de governo.

Rogério estava matematicamente eleito quando as urnas estavam 95% apuradas. O ex-ministo do Desenvolvimento Regional irá ocupar o cargo de Senador por 8 anos.

Nesta eleição, apenas 1/3 das cadeiras foi renovado. Marinho tem como suplentes Flávio Azevedo (PL) e Igor Targino (SD).

Carlos Eduardo Alves (PDT) ocupou a segunda colocação para o Senado. Na terceira colocação, ficou Rafael Motta (PSB).

Tribuna do Norte