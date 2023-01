Fátima Bezerra é empossada para segundo mandato como governadora do Rio Grande do Norte

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) e o vice-governador eleito, Walter Alves (MDB), tomaram posse para o mandato 2023-2026 na manhã deste domingo, (1ª), em sessão solene da Assembleia Legislativa. Ela foi reeleita no primeiro turno das Eleições Gerais de 2022, conquistando 1.066.496 votos, com 58,31% dos votos válidos.

Fátima Bezerra toma posse do segundo mandato como governadora do Rio Grande do Norte

Em conversa com a TRIBUNA DO NORTE, Fátima Bezerra destacou que a nova gestão vai priorizar o desenvolvimento do Estado, com geração de emprego, combate à fome, valorização e fortalecimento das políticas sociais. “Já disse e repito, vou dar o melhor de mim para que a gente possa, nos próximos quatro anos, avançar cada vez mais no projeto de desenvolvimento do Estado. Aí, tendo agora, uma perspectiva muito promissora que é com Lula, presidente. Nós vamos avançar muito do ponto de vista de projetos de caráter estruturante, promovendo o desenvolvimento do nosso Estado”, frisou. No seu discurso, a petista enfatizou que “a segurança pública seguirá merecendo atenção singular, pois sem ela outras esferas da vida e do desenvolvimento não se realizam; a cultura ganhará status de secretaria de Estado através de projeto de Lei que enviaremos a esta Casa (Assembleia Legislativa), e vamos priorizar cada vez mais a educação, área que guarda tantos e tão grandes desafios num país tão desigual”, disse.

A governadora frisou ainda que com o apoio do Governo Federal, vai realizar a duplicação da BR-304, entregar Barragem de Oiticica e realizar “duas obras essenciais para completar o ciclo de segurança hídrica para o Rio Grande do Norte que são o sistema adutor do Seridó e a entrega do Ramal Apodi-Mossoró o que se traduz sem dúvida, também, em promoção do desenvolvimento”, concluiu.

Após Sessão Solene de Posse, a governadora Fátima Bezerra viajará até Brasília (DF) para participar da posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva, eleito para o terceiro mandato de chefe do Executivo Nacional em 2022. A governadora participará também, nos dias subsequentes, de uma série de posses de ministros e ministras da nova composição do Executivo Nacional.

Sobre Fátima Bezerra

Fátima Bezerra nasceu em 19 de maio de 1955 em Nova Palmeira, na Paraíba, mas mora no Rio Grande do Norte desde a adolescência. Professora, ela se filiou ao PT em 1981 e entrou na carreira política-eleitoral após atuação no sindicato dos professores do Estado.

Fátima foi eleita deputada estadual duas vezes consecutivas, nas eleições de 1994 e 1998. Em 2002, disputou pela primeira vez um cargo na Câmara Federal. Ganhou e foi eleita outras duas vezes, em 2006 e 2010, sempre pelo Rio Grande do Norte. Entre as candidaturas vitoriosas no Legislativo, disputou a Prefeitura de Natal nos anos de 1996, 2000, 2004 e 2008, mas perdeu nas quatro ocasiões.

Em 2014, com 808.055 votos potiguares (54,84% dos válidos), Fátima foi eleita senadora. Ela poderia permanecer no cargo até 2022, mas decidiu se candidatar ao governo do estado, sendo a única governadora eleita no país em 2018. Na oportunidade, venceu a disputa em segundo turno, com 1.022.910 votos (57,60% dos válidos), contra 753.035 votos (42,40%) de Carlos Eduardo (PDT).