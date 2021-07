Fátima Bezerra cumpre agenda nesta sexta-feira (02) em Mossoró e sábado (03) em outros dois municípios da região

A Governadora Fátima Bezerra estará em Mossoró nesta sexta-feira (02 visitando as obras do Hospital da Mulher; ainda, na sede do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA/RN); na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e na Escola Estadual Gilberto Rola.

No sábado a governadora visita os municípios de Serra do Mel e Assu. Confira abaixo a agenda prévia:

SEXTA (02/ 07)

10h – Visita ao Hospital da Mulher

11h30 – Visita a reforma da sede e ao novo corpo técnico do IDEMA

14h30 – Visita ao ambulatório LGBTQIA+ da UERN.

15h30 – Visita a Escola Estadual Gilberto Rola – Assentamento Maisa

19h – Entrevista a TCM

SÁBADO (03/07) – Serra do Mel e região de Assu

9h – Entrega de 115 Títulos Fundiários – Câmara Municipal de Serra do Mel

10h30 – Visita a RN 016 e RN 011

11h30 – Visita ao Centro de Educação Profissionalizante Gilmar Rodrigues (Assu)

*Agenda passível de alterações.