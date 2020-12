Fátima Bezerra conversa com Governo de São Paulo sobre aquisição da CoronaVac

Após reunião nesta terça-feira (08) com o Ministério da Saúde, juntamente com o Fórum de Governadores, a governadora Fátima Bezerra (PT) conversou com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB) e negocia com a compra de doses da CoronaVac.

A governadora deve ir a São Paulo nos próximos dias para uma reunião com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, mas ainda não há informações sobre a quantidade de doses que seriam adquiridas pelo RN.

Nesta segunda-feira (07), Dória informou durante o anúncio do PEI (Plano Estadual de Vacinação) contra a Covid-19 que pretende oferecer 4 milhões de doses da vacina para outros estados. O governo paulista assinou a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

A vacina, porém, ainda precisa ser aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) antes de ser distribuída e aplicada. Hoje o Ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo disse que acredita numa espera de mais uns dois meses para a aprovação e liberação pela Anvisa de qualquer vacina pra Covid-19 no Brasil. A governadora Fátima Bezerra (PT) cobrou agilidade da União quanto a divulgação de um calendário de vacinação.