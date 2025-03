Fátima Bezerra celebra expansão do ensino integral: matrículas quadruplicaram desde 2019

O ensino integral no Rio Grande do Norte avançou substancialmente nos últimos anos, saindo de aproximadamente 10 mil matrículas em 2019 para quase 40 mil atualmente. A governadora Fátima Bezerra (PT) afirmou que essa ampliação reflete um esforço contínuo para reverter deficiências históricas no setor educacional do estado e proporcionar mais oportunidades para os estudantes potiguares.

Professora por formação, Fátima defende que a ampliação do ensino em tempo integral é um dos principais caminhos para melhorar a qualidade da educação pública, reduzir a evasão escolar e preparar melhor os jovens para o ensino superior e o mercado de trabalho.

Os números foram apresentados durante cerimônia ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, em Natal, na qual foram lançados os programas Partiu IF e a Rede Nacional de Cursinhos Populares.

Durante o evento, a governadora destacou que o estado tem trabalhado para consolidar a educação profissional e tecnológica, promovendo melhorias na estrutura das escolas e na formação de professores. Além disso, anunciou que três unidades do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do RN (IERN) passarão a integrar a rede federal de ensino, ampliando ainda mais o acesso à educação técnica.

Fátima afirmou que, além do ensino integral, outras políticas têm fortalecido a rede pública estadual, como a expansão da educação profissional e o programa Pé-de-Meia, que beneficia mais de 86 mil alunos potiguares com incentivos financeiros para que permaneçam na escola. Para ela, essa é uma resposta concreta à realidade do estado, que historicamente enfrentou desafios estruturais na educação.

A governadora reforçou a importância da parceria com o governo federal para garantir investimentos no setor e citou o compromisso do estado com a valorização dos professores. Segundo ela, a ampliação das matrículas integrais só foi possível devido a investimentos em infraestrutura escolar e na formação docente, permitindo que mais alunos tenham acesso a um ensino mais completo e alinhado às novas demandas educacionais.

Para Fátima Bezerra, os avanços obtidos não encerram a necessidade de novos investimentos e aprimoramentos na educação estadual, mas demonstram que o estado está no caminho certo para oferecer ensino de qualidade e oportunidades mais amplas para os jovens potiguares.