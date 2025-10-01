Fátima Bezerra celebra conquistas em Mossoró e mostra força como pré-candidata ao Senado

A governadora Fátima Bezerra voltou a Mossoró nesta semana e mostrou, mais uma vez, que tem trabalho para apresentar à capital do Oeste. Em clima de celebração, Fátima anunciou duas conquistas históricas: a duplicação da BR-304, cujo edital será publicado no próximo dia 10 de outubro, e a requalificação do Aeroporto Dix-sept Rosado, com investimento de R$ 70 milhões.

A novidade mais aguardada também foi confirmada: os voos comerciais voltarão a operar em Mossoró a partir de março de 2026, consolidando a cidade como polo de desenvolvimento econômico, turístico e logístico.

“Aqui em Mossoró nós temos o que mostrar. conquistas reais, obras estruturantes e parcerias que transformam a vida das pessoas. Ao lado do presidente Lula, seguimos cumprindo compromissos e fazendo história”, afirmou Fátima.

A agenda contou com a presença de secretários de Estado, parlamentares estaduais e municipais e diversas lideranças locais, que destacaram a importância das entregas para o futuro da região e reafirmaram apoio à governadora, que se projeta como forte pré-candidata ao Senado.