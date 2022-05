Fátima Bezerra assina ordem de serviço para reforma da Leste Oeste

Nesta terça-feira (03), a governadora Fátima Bezerra cumpriu agenda no Oeste do estado com o objetivo de visitar obras já em andamento e assinar o início de outras obras na região. Em Mossoró, a governadora assinou a ordem de serviço para início da obra de restauração da avenida Leste Oeste. A via, de aproximadamente 2 km, liga o centro da cidade aos bairros do chamado Grande Alto de São Manoel.

Fátima Bezerra lembra que a Leste Oeste não é uma rodovia qualquer. Ela é muito importante para a mobilidade urbana de Mossoró, para o desenvolvimento da cidade e para a própria região Oeste. Nós vamos investir mais de R$ 2 milhões na restauração dessa importante via”, afirmou a governadora do Rio Grande do Norte.

“A governadora Fátima Bezerra veio a Mossoró para dar ordem de serviço para a recuperação da via. Nós já tínhamos feito vídeos cobrando a realização dessa obra. Agradecemos hoje à governadora pela sensibilidade e por realizar essa obra que é tão importante para a cidade de Mossoró”, informou a vereadora Larissa Rosado, que acompanhou a governadora durante agenda na região.

Serão feitos serviços de recuperação e reforço de base e recapeamento asfáltico. A obra trará mais fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas e cidadãos. Com prazo de execução de 30 dias, o serviço deve estar pronto para o Mossoró Cidade Junina, uma das maiores festas de São João da região Nordeste.

“Se trata de uma obra importantíssima. Vamos fazer uma restauração completa dessa rodovia, substituindo inclusive parte do solo, que hoje é inadequado para esse fluxo, fazendo todo revestimento novo, sinalização vertical e horizontal trazendo segurança e funcionalidade à comunidade de Mossoró”, explicou o secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho.

Os serviços são referentes ao Plano de Conservação de Estradas Estaduais, que prevê investimentos com recursos próprios de R$ 47,8 milhões no ano de 2022 em serviço de recuperação de pequenos trechos críticos das rodovias do RN, relativo ao DER-RN. No ano passado, foram recuperadas rodovias estaduais em todas as regiões do estado.