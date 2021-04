Fátima anuncia que estado deve receber novo lote da CoronaVac no final de semana

Nesta quinta-feira (29), a governadora Fátima Bezerra (PT), anunciou em suas redes sociais que o Ministério da Saúde receberá do Instituto Butantan, responsável brasileiro pela produção da CoronaVac, uma nova remessa com 420 mil doses destinadas, exclusivamente, para aplicação da segunda dose.

Em virtude dos prejuízos causados pela falta do imunizante, a distribuição aos estados está prevista para o final de semana. Fátima destaca a importância do novo lote para continuação da campanha de vacinação no RN, “Um passo muito importante para garantir a vacinação em tempo hábil das pessoas que aguardam neste momento pela 2ª dose. Continuamos na luta incansável para garantir ao povo do Rio Grande do Norte o direito de proteger a sua saúde.”

Em Natal, a imunização foi suspensa diversas vezes nas últimas duas semanas devido a falta de mais doses da CoronaVac. Com isso, a capital ainda se articula para concluir a vacinação dos idosos. A governadora ressalta que continuará lutando para garantir a vacinação em massa da população. “Como tenho dito, não sossegarei um só minuto enquanto não garantirmos ao povo potiguar o seu direito sagrado à vida.”

Ontem o RN recebeu um novo lote com 76.850 vacinas, sendo 1.600 da CoronaVac/Butantan e 75.250 AstraZeneca/Oxford. Todas as vacinas CoronaVac foram usadas para aplicação da 2º dose, como solicitou a governadora, mesmo que tenham sido enviadas para D1.