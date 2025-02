Farmácia Popular: programa terá gratuidade em 41 medicamentos; veja lista

A partir de agora, todos os 41 medicamentos e itens do programa Farmácia Popular, serão distribuídos de graça aos brasileiros nas farmácias credenciadas. O anúncio foi realizado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta quinta-feira (13), em Brasília.

Segundo o governo, o programa, que existe desde 2004, agora passará a beneficiar diretamente mais de 1 milhão de pessoas ao ano.

Com a medida anunciada, as fraldas geriátricas e o Dapagliflozina, medicamento utilizado no tratamento contra a diabete associada à doença cardiovascular, passam a ser ofertados gratuitamente.

O Farmácia Popular disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Agora, passa a incluir no rol de gratuidade o remédio para a diabetes mellitus associada a doença cardiovascular, além de fraldas geriátricas.

Também são distribuídos absorventes higiênicos gratuitos, iniciativa que faz parte do Programa Dignidade Menstrual.

Segundo a ministra da saúde, o objetivo é ampliar ainda mais o alcance do Farmácia Popular para outras regiões do país.

“Tivemos mais de 24 milhões de pessoas beneficiadas em 2024 e vamos aumentar ainda mais esse alcance principalmente nas áreas mais remotas desse país”, disse a ministra.

Atualmente, o programa, que possui 31 mil farmácias credenciadas, está presente em 86% das cidades e cobre cerca de 87% da população brasileira.

Para a retirada dos medicamentos, é necessário comparecer a uma farmácia credenciada com um documento de identidade e a receita médica.

Lista dos medicamentos e itens com gratuidade

Confira abaixo a relação de remédios e insumos fornecidos gratuitamente pelo programa Farmácia Popular

Asma

brometo de ipratrópio 0,02mg

brometo de ipratrópio 0,25mg

dipropionato de beclometasona 200mcg

dipropionato de beclometasona 250mcg

dipropionato de beclometasona 50mcg

sulfato de salbutamol 100mcg

sulfato de salbutamol 5mg

Diabetes

cloridrato de metformina 500mg

cloridrato de metformina 500mg – ação prolongada

cloridrato de metformina 850mg

glibenclamida 5mg

insulina humana regular 100ui/ml

insulina humana 100ui/ml

Hipertensão

atenolol 25mg

besilato de anlodipino 5 mg

captopril 25mg

cloridrato de propranolol 40mg

hidroclorotiazida 25mg

losartana potássica 50mg

maleato de enalapril 10mg

espironolactona 25 mg

furosemida 40 mg

succinato de metoprolol 25 mg

Anticoncepção

acetato de medroxiprogesterona 150mg

etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

noretisterona 0,35mg

valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

alendronato de sódio 70mg

Dislipidemia (colesterol alto)

sinvastatina 10mg

sinvastatina 20mg

sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson

carbidopa 25mg + levodopa 250mg

cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma

maleato de timolol 2,5mg

maleato de timolol 5mg

Rinite

budesonida 32mcg

budesonida 50mcg

dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Diabetes Mellitus + doença cardiovascular

dapagliflozina 10 mg

Fralda geriátrica

Absorvente higiênico