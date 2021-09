FAPERN e SEMARH divulgam edital com vagas para diversas áreas

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), divulga edital para graduados em diversas áreas para atuarem no Projeto Institucional de Inovação na Gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. O lançamento vai disponibilizar 59 bolsas, sendo 56 para bolsistas-pesquisadores e 3 para bolsistas-coordenadores, com carga horária de 30 horas semanais, e bolsas no valor de R$ 2.500,00 mensais e R$ 3.000,00 mensais, respectivamente.

As inscrições estarão disponíveis até o dia 24 de setembro e podem participar da seleção graduados em Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciência e Tecnologia, Ciências Sociais, Direito, Ciências Econômicas, Ecologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Jornalismo, Meteorologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores, Tecnologia da Informação, Secretariado Executivo e Serviço Social.

O processo se dará em quatro etapas, sendo a primeira a análise dos documentos e a segunda, a análise do currículo. Na terceira etapa, os candidatos terão seus pré-projetos analisados e avaliados. Caso sejam aprovados, seguirão para a quarta e última etapa composta por entrevista individual. Todo o cronograma e demais informações complementares estão disponíveis no edital.