Família Franco pede a retirada de “todos os bens móveis” do interior de Meirás

A família Franco enviou uma carta ao Tribunal de Primeira Instância nº 1 de A Coruña na qual pede a retirada de “todos os bens móveis” que se encontram no interior do Pazo de Meirás e que foram depositados nas mãos da Administração Geral do Estado.

Na carta, a que a Efe teve acesso, o advogado de família pede a devolução desses bens ou, pelo menos, de todos aqueles que sejam considerados “estritamente para uso pessoal”, não contribuem para a importância do imóvel como Bens. de Interesse Cultural e sua retirada não compromete os possíveis usos finais do imóvel.

EFE