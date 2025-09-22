Família é arremessada de moto em colisão com carro no interior do RN; motorista foi preso por embriaguez

Segundo o CPRE, o carro fez uma conversão proibida e acabou colidindo de frente com a motocicleta. O motorista, que não se feriu, deixou o local após a batida e só foi encontrado depois na casa de familiares. Ainda de acordo com a polícia, o homem pe deficiente físico, porque já havia perdido uma das pernas em outro acidente de trânsito.