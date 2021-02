Família de Tony Bennett revela diagnóstico de Alzheimer do cantor

A família de Tony Bennett revelou que o lendário cantor tem lutado contra a doença de Alzheimer por quase cinco anos em um extenso artigo na AARP the Magazine .

Bennett foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. Nos anos seguintes, a doença progrediu a ponto de a presença de Bennett ter ficado mais muda e ele luta com a perda de memória de curto prazo; mas ele ainda não foi atingido por alguns dos sintomas mais debilitantes do Alzheimer, como desorientação severa, perda de memória de longo prazo e crises de depressão e raiva.

Gayatri Devi, a neurologista que diagnosticou Bennett, disse que Bennett teve alguns “problemas cognitivos, mas várias outras áreas de seu cérebro ainda são resistentes e funcionam bem”. Ela acrescentou: “Ele está fazendo tantas coisas, aos 94 anos, que muitas pessoas sem demência não podem fazer. Ele realmente é o símbolo de esperança para alguém com transtorno cognitivo. ”

A decisão de revelar o diagnóstico de Bennett foi feita principalmente por sua esposa, Susan, e seu filho mais velho e empresário, Danny; como a história observa, Susan disse que era impossível para Bennett oferecer sua opinião, pois ele não consegue entender a doença, nem tomar uma decisão tão grande sobre divulgá-la. Parte da razão pela qual a equipe de Bennett tomou a decisão que tomaram foi que eles queriam ser capazes de espalhar abertamente a palavra sobre o que pode ser o último álbum de Bennett: uma segunda coleção de duetos com Lady Gaga que deve chegar nesta primavera.

Gaga e Bennett gravaram o seguimento de seu LP de 2014, Cheek to Cheek , entre 2018 e 2020, enquanto o Alzheimer de Bennett estava progredindo. A história descreve algumas filmagens de documentário cru das sessões em que Gaga, claramente ciente da condição de Bennett, delicadamente interage com ele e chora quando ele canta parte de uma canção de amor. Danny acrescenta que também falou com Gaga antes de divulgarem o diagnóstico de Bennett: “Eu queria verificar com ela para ter certeza de que ela era legal, porque ela cuida de suas costas o tempo todo”, disse ele. “Ela disse, ‘Com certeza, é apenas mais um presente que ele pode dar ao mundo.’”

Além de tomar medicamentos, fazer exercícios regularmente e, principalmente, comer uma dieta mediterrânea (que se acredita atenuar alguns efeitos do Alzheimer), a música tem sido uma parte fundamental do regime de saúde de Bennett. A música demonstrou ter um efeito extremamente positivo sobre aqueles que sofrem de demência (embora a ciência ainda seja um pouco obscura), e as apresentações pareciam manter Bennett afiado enquanto ele continuava em turnê após seu diagnóstico. Na verdade, Bennett ainda cantava ao vivo desde março passado, mas depois que a pandemia de Covid-19 interrompeu todas as apresentações ao vivo, a função cognitiva de Bennett foi prejudicada.

“A memória dele, antes da pandemia, era muito melhor”, disse Devi, a neurologista, “E ele não está sozinho. Muitos dos meus pacientes são afetados negativamente pelo isolamento, pela incapacidade de fazer as coisas que importam para eles. Para alguém como Tony Bennett, a grande alegria que ele obtém ao se apresentar foi muito importante. ”

Em vez de fazer turnê, Bennett ensaiava alguns dias por semana em sua casa, com seu pianista de longa data, Lee Musiker, que mora a alguns quarteirões de distância. “Cantar é tudo para ele”, disse Susan. “Tudo. Isso salvou sua vida muitas vezes. Muitas vezes. Por meio de divórcios e coisas assim. Se ele parar de cantar, saberemos. ”

