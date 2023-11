Falha elétrica deixa 4 cidades do RN sem água

As cidades de Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte e São Bento do Norte estão temporariamente sem abastecimento de água nesta quarta-feira 29, desde o início da manhã. Uma falha elétrica em um dos poços do Açude Boqueirão ocasionou a parada no sistema. A Caern já está trabalhando para sanar a situação e a previsão é que o serviço de reparo seja concluído no final da tarde.

Após o término do serviço, o sistema será religado imediatamente. No entanto, para que o abastecimento esteja completamente normalizado em todas as áreas afetadas será necessário aguardar um prazo de até 72 horas.