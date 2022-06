Fagner encerra a programação do MCJ na Estação das Artes

Nesta sexta-feira, 24, ocorre a última noite de apresentações na Estação das Artes Elizeu Ventania. A programação neste polo do Mossoró Cidade Junina (MCJ) é encerrada com as apresentações do cantor cearense, Fagner, que deve cantar os seus grandes sucessos.

Também se apresentam nesta sexta-feira os Bartô Galeno, o sertanejo Felipe Grilo e banda Lagosta Bronzeada. Os shows começam às 20h e seguem até às 3h. Durante o MCJ, se apresentaram no palco da Estação das Artes grandes artistas do cenário nacional e regional, além dos músicos locais.

A Prefeitura de Mossoró reforça sobre os pontos de acesso ao evento. “Temos sete entradas para a festa. Distribuímos os pontos de acesso no prolongamento da Estação das Artes, possibilitando que as pessoas entrem no evento na maior tranquilidade. Todos os acessos com revista, equipamentos de identificação facial, tudo isso para um MCJ seguro”, explicou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

Hoje é o último dia de programação em outros polos do evento, como o Chuva de Balas no País de Mossoró, o Anima Chuva, o polo da Igreja São João, o polo de Cultura Popular e o Circo do Forró. Apenas o Polo Cidadela estende a sua programação para esse sábado, 25, com as apresentações de Coisa Luz, Ultimato Pop Rock, Maykon Miller e Forró dos Contatinhos.

Encerrando o São João no município, nesse sábado, 25 de junho, os mossoroenses terão o prazer de receber no Corredor Cultural, durante o “Boca da Noite”, os artistas Davson Davis, Muny Santos, Lucas Lima, Aline Reis, André Luvi e Ewerton Linhares. Com o mesmo formato do Pingo da Mei Dia, o Boca da Noite deve reunir grande público no Corredor Cultural, a partir das 18h.