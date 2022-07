Faculdade Católica do RN e OAB/RN desenvolvem projeto para cuidado de saúde mental dos agentes de segurança pública

Os atendimentos se realizarão entre segunda e sexta-feira, das 08h às 20h, no Centro de Práticas Múltiplas, que se localiza na rua Duodécimo Rosado, s/n, Nova Betânia.

Os atendimentos se realizarão entre segunda e sexta-feira, das 08h às 20h, no Centro de Práticas Múltiplas, que se localiza na rua Duodécimo Rosado, s/n, Nova Betânia.

Com o objetivo de incentivar mais atenção para com o psicológico de agentes de segurança pública da cidade, a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e a OAB/RN anunciam o lançamento do projeto intitulado “Saúde Mental e Segurança Pública: cuidando dos aspectos emocionais dos agentes de segurança de Mossoró e região”, no último dia 07 de julho, no Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa.

O projeto, idealizado por Victor Lobato, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/RN, e acolhido em parceria pelo curso de Psicologia da Faculdade Católica, desenvolve atendimentos gratuitos, que se iniciam no dia 08 de agosto, para a comunidade de agentes de segurança pública da região. Tais atendimentos se realizarão entre segunda e sexta-feira, das 08h às 20h, no Centro de Práticas Múltiplas, que se localiza na rua Duodécimo Rosado, s/n, Nova Betânia.

Na cerimônia de anúncio, estiveram presentes comissões OAB/RN, além de representantes de agentes de segurança pública de Mossoró: Victor Lobato, Max Dellys (representante da OAB/Mossoró), Rodrigo Fernandes (chefe da delegacia da PRF de Mossoró), Rodrigo Porto (diretor da Penitenciária Federal de Mossoró), Major Andrelino (comandante do 12º Batalhão da PM), Major Henrique (comandante do 2º Batalhão da PM), subtenente Ramilson (do CIOSP), subtenente Jailson (Secretaria de Segurança Pública de Mossoró, GCM e Transitou), Tony Fernandes (Câmara Municipal e Associação de Soldados) e Igor Conti (delegado-diretor da Delegacia de Polícia Federal de Mossoró).

Já pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, marcaram presença Kalyana Fernandes (coordenadora do curso de Psicologia), Gabriel Leite (coordenador do Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa) e Katiane Miranda (responsável pelo setor de estágios do curso de Psicologia).de incentivar mais atenção para com o psicológico de agentes de segurança pública da cidade, a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e a OAB/RN anunciam o lançamento do projeto intitulado “Saúde Mental e Segurança Pública: cuidando dos aspectos emocionais dos agentes de segurança de Mossoró e região”, no último dia 07 de julho, no Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa.

O projeto, idealizado por Victor Lobato, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/RN, e acolhido em parceria pelo curso de Psicologia da Faculdade Católica, desenvolve atendimentos gratuitos, que se iniciam no dia 08 de agosto, para a comunidade de agentes de segurança pública da região. Tais atendimentos se realizarão entre segunda e sexta-feira, das 08h às 20h, no Centro de Práticas Múltiplas, que se localiza na rua Duodécimo Rosado, s/n, Nova Betânia.

Na cerimônia de anúncio, estiveram presentes comissões OAB/RN, além de representantes de agentes de segurança pública de Mossoró: Victor Lobato, Max Dellys (representante da OAB/Mossoró), Rodrigo Fernandes (chefe da delegacia da PRF de Mossoró), Rodrigo Porto (diretor da Penitenciária Federal de Mossoró), Major Andrelino (comandante do 12º Batalhão da PM), Major Henrique (comandante do 2º Batalhão da PM), subtenente Ramilson (do CIOSP), subtenente Jailson (Secretaria de Segurança Pública de Mossoró, GCM e Transitou), Tony Fernandes (Câmara Municipal e Associação de Soldados) e Igor Conti (delegado-diretor da Delegacia de Polícia Federal de Mossoró).

Já pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, marcaram presença Kalyana Fernandes (coordenadora do curso de Psicologia), Gabriel Leite (coordenador do Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa) e Katiane Miranda (responsável pelo setor de estágios do curso de Psicologia).