Fachin anula processos e Lula recupera direitos políticos

Todas as condenações proferidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba-PR foram anuladas pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, ao analisar habeas corpus impetrado pela defesa, a Lava Jato era incompetente para julgar Lula, e os processos devem ser remetidos para a Justiça Federal de Brasília. Com isso, o ex-presidente recupera seus direitos políticos. Na decisão monocrática, o ministro afirma:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput , do RISTF e no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das Ações Penais n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Declaro, como corolário e por força do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios. Considerada a extensão das nulidades ora reconhecidas, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, declaro a perda do objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus 164.493, 165.973, 190.943, 192.045, 193.433, 198.041, 178.596, 184.496, 174.988, 180.985, bem como nas Reclamações 43.806, 45.948, 43.969 e 45.325. Junte-se cópia desta decisão nos autos dos processos relacionados, arquivando-os. Comunique-se a Presidência do Supremo Tribunal Federal, perante a qual tramita o ARE 1.311.925. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021.”

A decisão monocrática abrange os casos do triplex, do sítio de Atibaia e dois episódios relacionados ao Instituto Lula. A decisão é monocrática e deve ser brevemente analisada pelo plenário do STF. A nulidade decorre de erro processual, de modo que o conteúdo pode ser validado e aproveitado pela Justiça Federal brasiliense.

