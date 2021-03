Faces do Artesanato Potiguar faz homenagem aos talentos do RN

Em celebração ao 19 de março, Dia Nacional do Artesão(ã), o Governo do Estado, por meio do Programa do Artesanato do Rio Grande do Norte (Proarte) da SETHAS, publica nas redes sociais da Secretaria, durante este mês, a série Faces do Artesanato Potiguar. São cartões/artes, homenageando mulheres e homens que fazem o artesanato local.

As publicações trazem depoimentos de nomes que são referência nesse ofício e que revelam, em textos, por que escolheram esse ofício como expoente da memória e da cultura do povo norte-rio-grandense.

“Todas as artesãs e artesãos estão aqui (nas publicações) apresentados para homenagear simbolicamente os mais de 9 mil artesãos(ãs) que compõem a nossa rede. Foi a forma possível que encontramos neste momento de pandemia”, sintetiza a coordenadora do Proarte, Graça Leal.

“Reverberamos de forma simbólica, a força, a gestualidade, a historicidade e a memória em cada peça apresentada como um louvor à grandeza do artesanato do RN e agradecemos à governadora Fátima Bezerra, a luta, o respeito e o carinho por fazer do artesanato do Rio Grande do Norte, o orgulho do seu povo”, define.

O Proarte, em decorrência das medidas sanitárias adotadas pelo Governo do Estado para manter o distanciamento como forma de combater a disseminação do novo coronavírus, está fazendo o atendimento apenas por telefone, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.