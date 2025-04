Facção cobra até R$ 30 mil para ‘autorizar’ funcionamento de comércio em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará está investigando denúncias de que integrantes de uma facção criminosa estão extorquindo dinheiro de comerciantes, com cobrança de “taxas” para que as vítimas possam trabalhar no Centro de Fortaleza. A uma das vítimas foi solicitada o pagamento de R$ 30 mil.

De acordo com o documento ao qual o g1 teve acesso, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) tomou conhecimento do caso em 2023, a partir da denúncia de um empresário proprietário da várias lojas na região, que estava recebendo mensagens via WhatsApp com ameaças.

Nas mensagens, enviadas de números diferentes, os criminosos informavam que eram membros do Comando Vermelho e exigiam que o comerciante pagasse a quantia de R$ 30 mil. Caso contrário, as lojas dele seriam incendiadas.

A vítima também recebeu um vídeo ameaçador com um homem usando uma “balaclava” afirmando que caso o comerciante não pagasse a quantia que ele estava solicitando, iria “encher a cara do dele de bala”, isso mostrando uma pistola o tempo todo.

Dias após as primeiras ameaças, um dos estabelecimentos do empresário teve a porta parcialmente incendiada. Depois desse episódio, as ameaças se intensificaram.

“Ei […] agora vc acredita que não é golpe, isso foi só um alerta para vc mim (sic) pagar”, dizia uma das mensagens.

Mesmo com medo, o empresário não efetuou o pagamento solicitado pelos criminosos e denunciou o caso a polícia.

Vítima pagou R$ 10 mil

Outro empresário, que também possuía lojas no Centro, passou a receber as ameaças no número comercial da loja, exigindo R$ 10 mil referente a uma “taxa única para trabalhar na área”.

“Para você trabalhar em paz na minha área você tem que pagar uma taxa única de 10.000. Caso não pague, você não trabalha mais no Centro, porque eu não vou deixar”, diz um trecho da mensagem recebida pelo empresário.