Faça Bonito: CREAS E SEMTHAS promovem campanha de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, e nesta data há uma agenda de mobilização do país voltada para o não esquecimento e combate de casos de abuso contra menores de idade.

Em alusão a esta data, c Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com apoio da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, convida toda a população de Tibau, a participar da “Campanha 18 de Maio”, que visa combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Segundo as estatísticas do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH/MMFDH), no ano de 2022, até o dia 13 de maio, foram contabilizados 53,8 mil registros de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Destas, 7,1 mil são de violência sexual. Um outro dado importante, é que a maior parte desses abusos tem como principais suspeitos pessoas de dentro do círculo familiar.

Entre várias ações, está no planejamento uma roda de conversa na Rádio FM 104.9, no dia 18 de maio, a partir das 09:00 horas, com a participação de profissionais jurídicos do CREAS e especialistas da área, além de uma pedalada pelas ruas da cidade a partir das 16:00 horas.