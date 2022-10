Fábio Faria admite que campanha errou ao perceber tardiamente supostas falhas em inserções de rádio

A CBN apurou que Faria ainda procurou ministros do STF. Inicialmente o discurso foi de que havia erro, mas a CBN conversou de forma reservada com um ministro do STF. Segundo ele, Faria disse que pretendia corrigir a falha. Esse ministro ainda disse a CBN que orientou Fábio Faria, dizendo que a conduta dele estava errada. O ministro ainda analisa que a campanha não se deu bem ao tentar atribuir a responsabilidade ao TSE.

Nos bastidores, a campanha tenta reduzir o desgaste de adiamento das eleições por parte de apoiadores, inclusive de Eduardo Bolsonaro. A CBN até tentou falar com ministro Ciro Nogueira, um dos principais caciques do Centrão, mas ele disse que a imprensa está tentando criar esse fato de “adiamento das eleições” e que a campanha nunca defendeu isso.

