FAB faz primeiro lançamento do míssil Meteor pelo caça F-39E Gripen

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o primeiro lançamento do míssil Meteor a partir de um caça F-39E Gripen, nesta quinta-feira (27). A operação foi realizada a partir da Base Aérea de Natal (Bant) e foi considerada como um “absoluto sucesso”.

Os caças Gripen F-39 estão entre os mais tecnológicos do mundo, segundo a FAB, que encomendou 36 aviões desse modelo. Os primeiros chegaram em 2020 ao país. As aeronaves podem alcançar velocidade de 2,4 mil km/h.

Já o Meteor é um míssil capacitado para atingir alvos a longa distância, como caças, drones e mísseis de cruzeiro, mesmo em ambientes com interferências eletrônicas. Enquanto os mísseis convencionais são equipados com foguetes, que os aceleram a velocidades supersônicas mas, que com o passar dos segundos, vão perdendo potência, o meteor conta também com um motor “ramjet”, que faz com que ele até ganhe velocidade durante o voo.

O disparo foi realizado contra o alvo aéreo Mirach 100/5, que simulou perfis de voo de caças, manobrando em alta velocidade e altitude, permitindo mensurar o nível de precisão alcançado pelo míssil.

Segundo a FAB, a operação ocorreu em cenário bastante desafiador, tanto para o míssil quanto para a aeronave.

“Os perfis adotados para o emprego do armamento Meteor foram selecionados por uma equipe de pilotos e técnicos extremamente treinados e especializados, para que fosse extraído o máximo desse Exercício Técnico, além de permitir uma consolidação da doutrina desenvolvida para o emprego de armamento de longo alcance pela FAB e, principalmente, pelo F-39E Gripen”, afirmou o Major Aviador Gregor Gaspar, do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) – Jaguar.