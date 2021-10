REMINISCÊNCIAS: HOMENS DO SERTÃO: PREGO DOURADO

Wilson Bezerra de Moura

A semente da sabedoria tem suas raízes no passado. De uma forma ou de outra as velhas tradições construíram um tempo que sempre foi e será lembrado pelo presente e este constrói frutos no presente.

Foram os antigos que viveram as primeiras experiências no cotidiano, cujos tirocínios lhes favoreceram as sabedorias da cultura, ciências, através da sabedoria literária, artística, cujas influências contribuíram para transformação da sociedade em todos os aspectos.

CARLOS DRUMOND DE ANDRADE influenciou as letras com lançamento de livros, a Escola Fisiocrática deu novas luzes ao desenvolvimento econômico com outras ideias sobre o incremento dos fatores econômicos da sociedade, tudo se alargou de maneira acentuada, fazendo com que as ideias tomassem influências sábias sobre o novo desempenho social da humanidade.

Surgiram novos tempos e com ele a mentalidade humana se transformou, adquirindo comportamentos de vida. A mentalidade do homem mudou e com ela outros fatores capazes de influenciar na transformação da vida da humanidade. O iluminismo transformou a sociedade e esta direcionou púberes desempenhos capazes de mudar o mundo e, consequentemente, a mentalidade geral.

Transformaram-se as regiões com novas sabedorias, grandes centros das metrópoles foram convincentes com a mudança surgida. O sertão, por sua vez, teve outras diretrizes capazes de ampliar a mentalidade do povo, velejaram por outros aspectos de vida, e, queira ou não, modificou comportamento de cada um.

A agricultura deixou de ser especificamente fonte de produção e meio de sobrevivência, o sentimento empresarial passou a despertar outras curiosidades, alimentando a visão pelo sal, produto que mais despertou interesse econômico e fonte altamente produtiva, por isso as regiões nordestinas foram as mais preferidas e a do Rio Grande do Norte em destaque.

O sertanejo reduziu a produção agrícola, explorou a atividade salineira, de sorte a que outros tipos de riquezas foram se desenvolvendo, a ponto de outras riquezas passarem a ter posição privilegiada.

Nossa região teve nova realidade. Firmaram-se os empresários salineiros com novas perspectivas produtivas, através da qual outros valores somaram à nova forma de produção, capaz de revolucionar o renascimento da economia.

Vultos econômicos vindos das terras cearenses, a exemplo de Prego Dourado, do lugar denominado MASSAPÊ, de origem humilde, de família das velhas casas grandes, de uma convivência eternizada pela solidariedade entre as famílias, que, em suma, formou-se uma visão solidária, onde plantou sua semente em Mossoró. Antônio Rodrigues Dourado deixou imensa riqueza, dinheiro em espécie, bens patrimoniais, que influenciou o progresso da cidade onde fixou-se, Mossoró.