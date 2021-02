Ezequiel requer moção de congratulações pelo centenário de Paulo Gonçalves

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) requereu, na forma regimental, após ouvido o Colegiado de Líderes, que seja registrado nos Anais da Casa, Moção de Congratulações pelo centenário de Dr. Paulo Gonçalves Pires de Medeiros, que se vivo fosse, neste dia 25 de fevereiro estaria comemorando 100 do seu nascimento.

“Filho do paraibano Mário Gonçalves de Medeiros e da potiguar Porfíria Euzébia Pires de Medeiros, Dr. Paulo Gonçalves de Medeiros nasceu na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte em 25 de fevereiro de 1921 e se formou em Medicina em dezembro de 1947 em Recife-PE, tendo sido o orador da turma na solenidade de colação de grau. Em janeiro de 1948 chegou ao município de Jardim do Seridó, um médico jovem para cooperar com as necessidades de saúde pública junto ao Dr. Manoel Brandão. As mulheres do município passam a confiar a Dr. Paulo seus partos e ele assume essa luta por ter extremo afinco ao assunto obstetrício, no qual tinha feito especializações”, justifica o deputado Ezequiel.

O autor do requerimento ressalta ainda que, em Jardim do Seridó o Dr. Paulo Gonçalves foi incumbido de administrar a maternidade local, tendo sido entusiasta na busca pela construção do hospital e maternidade Dr. Ruy Mariz, juntando forças com o Manoel de Brito e Manoel Vilar, este último secretário de Saúde do Rio de Janeiro.

Amanhã (25), a cidade de Jardim do Seridó, através da prefeitura municipal presta justa homenagem ao Dr. Paulo Gonçalves, numa programação que começa às 5h com alvorada com a banda de música Euterpe Jardinense, às 10h tem programação especial na Rádio Cabugi do Seridó, às 16h tem live “A vida e História de Dr. Paulo Gonçalves” e às 19h tem missa solene do Centenário e entrega da comenda Antônio de Azevedo Maia, maior honraria da Câmara Municipal.

A fama do médico cresceu e ele começou a assistir cidades circunvizinhas como Parelhas, Equador, Junco do Seridó, Santa Luzia, São João do Sabugi, Ouro Branco, São José do Seridó e Acari.

O médico Paulo Gonçalves exerceu cinco mandados de deputado estadual. De 1963-1967; 1968-1971; 1972-1975; 1976-1979 e 1980-1983, tendo interrompido este último para ser Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Na sua presença no Legislativo Estadual ele trabalhou pelo homem do campo, pelo pecuarista e pelos menos favorecidos. Além dos mandatos eletivos, participou da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.