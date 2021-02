Ezequiel Ferreira sugere reforma de escolas na região Seridó do RN

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), apresentou requerimento na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a ser encaminhando para o Governo do Estado e para a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, solicitando as reformas das Escolas Estaduais Professora Ester Galvão, Tristão De Barros, Capitão Mor Galvão, Poeta Celestino Alves, Lions Clube e Centro Supletivo Professora Creuza Bezerra, no município de Currais Novos, região Seridó do Estado.

“Faço esse apelo ao Governo do Estado, por meio de sua Secretaria de Educação, que sejam realizadas as reformas nas escolas, com a finalidade de incentivar o maior interesse e melhor rendimento dos alunos da rede estadual”, justificou.

Segundo o deputado, as escolas citadas estão em insatisfatório estado de conservação, com rachaduras nas paredes, goteiras no telhado e com a parte hidráulica e elétrica deterioradas.