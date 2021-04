Ezequiel Ferreira solicita obras de recapeamento asfáltico para Macau

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB) solicitou ao Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DER),o recapeamento asfáltico da RN-221, no trecho que liga o município de Macau à Ilha de Santana e da RN-118, no trecho que vai do município até a Praia de Camapum, na cidade.

“A RN-221, que liga o município de Macau à Ilha de Santana, bem como a RN-118, no trecho que vai até a Praia de Camapum, necessitam, em caráter de urgência, da execução de serviços de reparos. A falta de manutenção nos últimos anos e o consequente desgaste do asfalto com o aparecimento de buracos tem dificultado o tráfego e coloca a população em risco”, justificou.

Ainda de acordo com o parlamentar, o problema vem causando acidentes com condutores de veículos, que são obrigados a desviar das crateras, uma vez que, em alguns trechos das rodovias, a situação está muito caótica.

“A nossa solicitação é que sejam realizadas as obras de recapeamentos asfálticos nos trechos das rodovias ora mencionados. Por se tratar, sobretudo, de uma questão de segurança pública, solicito ao governo que atenda a este requerimento com a maior brevidade possível”, cobrou.