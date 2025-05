Ezequiel confirma candidatura a deputado estadual e diz que não leva “amigos para suicídio político”

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), Ezequiel Ferreira (PSDB), confirmou que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast Podpapo, em Touros, onde cumpria agenda oficial. Ezequiel não descartou completamente outras possibilidades, mas afirmou que não arriscará o capital político de aliados.

“Hoje sou candidato a deputado estadual, mas não refugo desafios. Jamais colocaria amigos que me apoiam há anos em situação difícil. Você não leva amigo para suicídio, leva para vitórias”, disse. O tucano, que comanda a ALRN desde 2015, destacou que todas as suas conquistas políticas vieram com o apoio dessas alianças.

A afirmação ocorre em um momento de especulações sobre possíveis candidaturas ao Senado ou ao governo do estado. Ferreira evitou fechar portas, mas deixou claro que qualquer mudança de planos dependerá de viabilidade eleitoral.

“Estou pronto para qualquer desafio, mas com os pés no chão. Minha decisão será junto aos grupos que construíram minha trajetória”, completou.

O presidente da Assembleia não vê problemas em concorrer ao legislativo estadual sem comandar a Casa. “Não tem como impossível permanecer deputado sem ser presidente”, comentou, em referência ao mandato que se encerra em 2026. Ele evitou criticar aliados ou adversários, mantendo o foco na defesa de alianças estáveis. “Só cheguei a todas as vitórias porque tive esses amigos ao meu lado”, resumiu.

Ezequiel teve nome cotado para Governo do RN ou Senado

No início de abril passado, o ex-senador e ex-governador Garibaldi Alves Filho (MDB) apontou o nome de Ezequiel Ferreira, como potencial candidato ao Governo do RN em 2026. Gari sugeriu que, caso se concretize a aliança entre seu filho Walter Alves (vice-governador) e Ezequiel, o tucano poderia liderar a chapa. “Se for concretizada, seria com Ezequiel candidato a governador”, afirmou.

Garibaldi revelou ter cogitado recentemente um cenário em que Ezequiel assumiria o governo em 2026 após eventuais renúncias de Fátima Bezerra (PT) e Walter Alves – situação que colocaria o atual presidente da AL como 3º na linha sucessória. Nessa hipótese, Ezequiel completaria o mandato e concorreria à reeleição.

Fátima: “Ezequiel já deixou claro que sua prioridade não é o governo”

A governadora Fátima Bezerra (PT) declarou, no início de maio, que o partido está consolidado na pré-candidatura do secretário de Fazenda, Cadu Xavier, ao governo do Rio Grande do Norte em 2026. Sobre as especulações envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, Fátima foi taxativa.

“Ele já deixou claro que sua prioridade não é o governo”. A petista destacou que enxerga em Cadu Xavier “credenciais sólidas” para a sucessão estadual, afirmando que a base governista está alinhada com o projeto.

Agora RN