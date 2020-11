Exposição de crianças e adolescentes na internet é o 5° tipo de denúncia mais comum no Disque 100

Das denúncias registradas no Disque 100, as que tratam de exposição de crianças e adolescentes na internet estão entre os cinco tipos de violações mais comuns. O levantamento a respeito dessa espécie de violência, levando em conta o local onde ocorre, abrange casos de pedofilia, cyberbullying e pornografia infantil.

Mesmo com os registros dos casos denunciados, acredita-se que a quantidade real de violações pode ser bem superior. Um relatório da Norton Cyber Security, de 2017, aponta que o Brasil se tornou o segundo país com o maior número de casos de crimes cibernéticos. O quadro, que envolveu aproximadamente 62 milhões de pessoas, gerou prejuízos de cerca de US$ 22 bi.

Com o objetivo de inibir a prática dos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou uma campanha de conscientização das famílias acerca dos riscos da exposição de crianças na internet.

A iniciativa conta com materiais publicitários divulgados na internet, rádio e TV. O conteúdo foi produzido para orientar pais e responsáveis sobre o uso das tecnologias, pelos filhos, na proteção contra criminosos que atuam na internet.

Fonte: Brasil 61