Exposição da Rádio Rural de Caicó é lançada em plataforma digital

Foi lançada essa semana a página www.radiorural.com/expo que apresenta o acervo da Exposição “Rádio Rural: comunicação, educação e cultura no Seridó”. O projeto conta com apoio do edital Economia Criativa do Sebrae-RN 2020 e traz registros da história da Rádio Rural nesse mais de meio século.

Entre os destaques da exposição estão os registros da fundação da Emissora de Educação Rural de Caicó, do MEB – Movimento de Educação de Base, de radialistas e profissionais que fizeram a comunicação da Rural ao longo das décadas e depoimentos de cantores que participaram da Mais Bela Voz da Rural, entre eles Chico César.

“A Rural contribuiu para a educação, a cultura, a comunicação e a evangelização do Seridó nos últimos 57 anos. Por isso, a Rádio é comumente visitada por pesquisadores, ouvintes, artistas e fãs da programação. Além da exposição física que está montada no prédio da Rádio Rural de Caicó, agora também contamos com o site que disponibiliza virtualmente e gratuitamente todo o acervo”, destaca Joelma de Souza, diretora de programação da rádio.

O projeto da exposição foi desenvolvido pela CF Consultoria Projetos e Negócios Digitais, com apoio do Sistema Rural de Comunicação, da agência Referência, de pesquisadores do curso de História do CERES-UFRN e patrocínio do Sebrae-RN.