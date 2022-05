Exportações do RN sobem cerca de 86% nos primeiros meses de 2022

Em abril de 2022, o saldo da balança comercial no Rio Grande do Norte foi de US$24,79 milhões (valores FOB), representando superávit pelo 7º mês seguido. O volume comercializado foi de US$49,15 milhões, sendo US$36,97 milhões em Exportações e US$12,18 milhões.

Ao analisar o acumulado do primeiro quadrimestre de 2022, as exportações no RN cresceram 85,9% em relação ao mesmo período de 2021 (janeiro a abril), totalizando US$253,7 milhões, enquanto no 1º quadrimestre de 2021 foram apenas 136,5 milhões (valores FOB). Entre os principais produtos, cabe destacar o Óleo Combustível, que representa 48% das exportações.

As importações no RN, no acumulado de 2022 (janeiro a abril), cresceram 22,7% em relação ao mesmo período de 2021, totalizando US$138,0 milhões, enquanto no 1º quadrimestre de 2021 foram apenas 122,5 milhões (valores FOB).

É possível destacar a grande participação da China, que possui expertise e capacidade de produção em escala mundial de produção de Componentes de Energias Renováveis. A sua participação é traduzida nos volumosos pro dutos importados de equipamentos para os parques eólicos.