Exportações do RN para os EUA, que agora serão taxadas, mais que dobraram no 1º semestre de 2025

As exportações de produtos do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos mais que dobraram no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto de janeiro a junho de 2024, o Estado exportou US$ 30,5 milhões, neste ano o valor subiu para US$ 67,1 milhões. O aumento foi exatamente de 120%.

Considerando o valor atual do câmbio (R$ 5,50), isso significa que as exportações do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos alcançaram neste ano, nos seis primeiros meses, a marca de R$ 369 milhões. No ano passado, foram R$ 167 milhões, aproximadamente.

Os dados foram apresentados pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) nesta quinta-feira 10, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que vai taxar a importação dos produtos brasileiros em mais 50%, além das taxas que já existem hoje. As tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto.

Produtos mais exportados

Segundo a Fiern, os produtos mais exportados no 1º semestre deste ano do RN para os EUA foram: óleos de petróleo, peixes frescos ou refrigerados, produtos de origem animal, pedras de cantaria ou de construção e produtos de confeitaria sem cacau.

Importação e balança

Enquanto as exportações subiram, as importações caíram 35%. Saíram de US$ 41,8 milhões (R$ 230 milhões) em 2024 para US$ 26,9 milhões (R$ 148 milhões) em 2025.

Considerando exportações e importações, a balança comercial do Rio Grande do Norte com os Estados Unidos passou de negativa para positiva em um ano. Em 2024, estava negativa em US$ 11,2 milhões. Agora em 2025, ficou positiva em US$ 40,1 milhões.