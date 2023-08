Expofruit completa 30 anos em 2023 e espera movimentar R$80 milhões

Entre 23 a 25 de agosto, será realizada mais uma edição da Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada – Expofruit, em Mossoró/RN. Um dos eventos mais importantes do agronegócio e da fruticultura irrigada brasileira tem a expectativa de movimentar uma média de R$ 80 milhões e trazer muitas novidades para o setor produtivo da região.

A feira terá como tema “A riqueza das nossas frutas conquistando o mundo”, reforçando o crescimento das exportações do segmento ocorrido nos últimos anos. “O Rio Grande do Norte é atualmente o maior exportador de frutas do Brasil e tivemos, nos últimos cinco anos, um bom crescimento no volume de exportações. Somente no ano passado, obtivemos um volume total de 253,6 mil toneladas de frutas exportadas, o que representou US$ 163 milhões. As frutas produzidas aqui abastecem quase 20 países, com destaque para a União Europeia, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e diversos países do Oriente Médio”, afirma o presidente do Coex – Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, Fábio Queiroga, entidade realizadora da Expofruit.

De acordo com o diretor comercial da feira, João Manoel da Silveira Neto, as vendas estão aquecidas e já foram comercializados mais de 80% dos espaços da feira. “Como esse ano teremos uma feira maior, estamos vendo essa procura com um ótimo indicativo de que teremos mais uma grande Expofruit. A maior nesses 30 anos e nos tornaremos a maior no segmento da fruticultura irrigada na América Latina”.

Nessa edição, a Expofruit terá uma estrutura maior com 420 estandes, cem a mais em relação à última feira, que serão distribuídos numa área total de 15 mil m2 e estão sendo comercializados a R$ 4.600. Os interessados podem obter mais informações sobre o evento e a venda dos estandes pelos telefones (84) 3312.6939 e 99950-7931 e pelo email [email protected].

A Expofruit 2023 é uma realização do COEX – Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RN) e da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa) e conta com a promoção da PromoExpo. A feira tem o patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Mossoró/RN, Banco do Nordeste, Secretaria da Agricultura da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN (Crea/RN) e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

Também possui o apoio do Governo Cidadão, Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária (Idiarn), Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema), Sistema Fiern, Sistema Faern/Senar, Companhia Docas do RN e Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

SERVIÇO:

Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada – Expofruit 2023

Data: 23 a 25 de agosto

Local: Estação das Artes – Mossoró/RN

Facebook: www.facebook.com.br/expofruit2023

Instagram: @feiraexpofruit2023oficial