Confira a programação da Expo Favela RN deste sábado em Natal

Natal vai receber, nesta sexta-feira (20) e neste sábado (21), a Expo Favela Inovvation 2023 – uma feira de negócios onde os expositores são empreendedores que atuam na favela. O evento acontecerá no D’Praia Ponta Negra. A entrada é gratuita e os ingressos já podem ser retirados no Outgo.

Um dos objetivos da Expo Favela, de acordo com a organização, é unir empreendedores das comunidades a possíveis investidores e dar visibilidade às iniciativas desenvolvidas. A edição no RN conta com uma programação diversificada, inclusive com nomes do cenário nacional, como os rappers Rapadura e Bia Ferreira e o empreendedor Preto Zezé.

“Estamos com uma programação muito rica e dinâmica. Estou feliz em ter sido escolhido para produzir desse evento inovador, que vai reunir empreendedores das comunidades potiguares a grandes empresários que poderão alavancar a economia e criações elaboradas nas favelas por pessoas simples”, ressaltou o jornalista e produtor cultural Amaury Júnior, diretor da Idearte Produções e responsável pela organização da feira no RN.

A Expo Favela Innovation Rio Grande do Norte contará com palestras, conferências, mentorias, salas de pitch e apresentações culturais. A feira acontecerá no formato híbrido, facilitando o acesso de empreendedores e investidores que gostariam de participar, mas não poderão ir presencialmente.

Por g1 RN

18/10/2023 10h06 Atualizado há 3 dias

Expo Favela RN acontece neste fim de semana em Natal — Foto: Foto: Divulgação

Expo Favela

No Brasil, aproximadamente 17,7 milhões de pessoas vivem nas favelas e movimentam R$ 120 bilhões por ano. Cerca de 390 mil pessoas residem, atualmente, nas favelas e periferias no Rio Grande do Norte. Juntas, essas regiões movimentam mais de R$ 312 milhões anualmente.

Devido à potência desses números, o escritor Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa), criou a Expo Favela, que começou em São Paulo no ano passado. O sucesso foi tão grande que, em 2023, o projeto está sendo realizado em mais de 20 estados brasileiros.

O coordenador da Cufa no RN, Jacob Marto, fala da importância de trazer um evento dedicado às pessoas que residem nas comunidades potiguares. “Estamos empolgados porque uma etapa da Expo Favela Innovation 2023 ser realizada aqui é uma forma de mostrar o que é criado nas favelas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”, destacou.

Programação

