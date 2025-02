Expectativa de denúncia contra Bolsonaro adia jantar com Lula, PGR e STF

A expectativa pela denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve ser oferecida pela Procuradoria Geral da República (PGR) nos próximos dias, fez com que o jantar entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fosse novamente adiado.

O evento inicialmente estava previsto para dezembro do ano passado, na casa do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, aos moldes do que ocorreu em dezembro de 2023. Porém, acabou não ocorrendo devido à cirurgia de emergência à qual Lula precisou ser submetido na cabeça.

Com o fim do recesso, Barroso tentou marcar novamente uma data. Embora sem uma confirmação oficial por parte do STF, havia a expectativa de que o encontro fosse ocorrer nesta quarta-feira (19). Porém, com a iminência da denúncia contra Bolsonaro pela PGR, o encontro voltou a ficar em “stand by”.

Isso porque o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também foi convidado, mas sinalizou a interlocutores que não iria comparecer para “evitar críticas”. Ele está nos ajustes finais do texto acusatório que será encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista no STF.

Segundo fontes próximas a Gonet, nenhum cenário lhe seria favorável: se ele apresentasse a denúncia antes do jantar, sofreria críticas por tratar do assunto com os ministros que vão julgar o caso; se deixasse para depois do jantar, a opinião pública especularia um possível vazamento de informações antes da hora.

Com isso, a avaliação geral, inclusive nos bastidores do Supremo, é de que é preciso aguardar. A denúncia deve ser apresentada à Corte pela PGR até o fim deste mês, com previsão de julgamento na Primeira Turma ainda no primeiro semestre, com Bolsonaro virando formalmente réu no processo.

Lula e os ministros do STF já se reuniram outras vezes. Em dezembro de 2023, na casa de Barroso, apenas Cármen Lúcia e André Mendonça não compareceram. A ideia do anfitrião é um encontro informal, que quebre o clima “sisudo” das cerimônias e solenidades institucionais em Brasília.

No ano passado, houve um encontro semelhante na casa do ministro Gilmar Mendes, decano do STF, em abril. Cinco meses depois, após os atos de 7 de Setembro, o próprio presidente ofereceu um churrasco no Palácio da Alvorada, com a presença de alguns dos ministros da Corte, como Barroso, Moraes e Gilmar.