Executivo apresenta Projeto de lei que reajusta salários dos servidores gerais de Mossoró

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra reuniu servidores gerais na manhã desta quarta-feira (27), no auditório da Estação das Artes, para anunciar Projeto de Lei que será encaminhado ao Legislativo, que, segundo o prefeito, garante avanços para as categorias com um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores gerais do município. Entre os destaques do projeto de lei está a garantia de até 70% de reajuste para os servidores gerais.

“Os avanços anunciados aqui hoje só foram possíveis graças ao conjunto de reuniões que tivemos com dezenas de servidores gerais pessoalmente no Palácio da Resistência e nas secretarias, fortalecendo nosso diálogo”, afirmou o gestor.

O projeto de lei apresentado pelo chefe do Executivo prevê a revisão e o reajuste das carreiras com incremento no valor das remunerações, no salário base do servidor municipal.

O novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores gerais do município de Mossoró deverá garantir mais segurança ao servidor quando for se aposentar, pois já foi pensado para facilitar a análise do pedido de aposentadoria pelo PREVI-MOSSORÓ e do ato aposentador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN).

Allyson enfatizou ainda demais pontos apresentados no projeto de lei para valorização do servidor, como a reestruturação das carreiras e a renomeação dos cargos , que de acordo com ele irá facilitar o reconhecimento e a valorização dos talentos e competências.

A implementação de gratificação de incentivo à qualificação para servidores de todos os níveis, do fundamental ao superior, também é uma conquista apresentada no projeto de lei.

O Projeto foi protocolado na Câmara Municipal e deve ser discutido nos próximos dias.