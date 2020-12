Ex-Titãs, Charles Gavin participará de programa do Clube do Vinil Mossoró

O Clube do Vinil Mossoró vai fechar 2020 literalmente com chave de ouro. Em um ano em que não teve como fazer encontros presenciais, por conta da pandemia de Covid-19, o clube optou por realizar entrevistas com pessoas que colecionam discos de vinil, algo bem caseiro, e voltado para os próprios integrantes do grupo.

Mas a turma ficou mais ousada e as ideias foram fluindo e evoluindo até chegar a bate-papos com pessoas conhecidas nacionalmente, como o baixista da banda Os Inocentes, Anselmo “Monstro” Carlucci, e o presidente do fã-clube Revolution, dedicado ao quarteto The Beatles, Marco Antônio Mallagoli – que esteve com cada beatle em oportunidades distintas.

Mas o fechamento com chave de ouro do ano será o programa com a participação do músico Charles Gavin, da banda Titãs. O evento virtual ocorrerá domingo, dia 6 de dezembro, a partir das 10h, no canal do Youtube do Clube do Vinil. Além de Gavin, o programa apresentado por Cláudio Palheta terá o quadro “Vinil na sua Casa”, onde uma pessoa mostra seus discos prediletos, e vai ter ainda sorteio de LPs (Long-players).

Ex-baterista dos Titãs, Gavin apresenta o programa “O Som do Vinil”, no Canal Brasil. Produzido pela Samba Filmes e apresentado pelo músico e pesquisador, “O Som do Vinil” estreou em setembro de 2007 e continua no ar até os dias atuais.

SERVIÇO

Programa do Clube do Vinil com Charles Gavin, ex-baterista do Titãs

Domingo, dia 6 de dezembro, às 10h

Youtube: /Clube do Vinil Mossoró