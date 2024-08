O ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Pedro Fernandes Ribeiro Neto será o novo secretário municipal de desenvolvimento econômico.

O martelo já está batido.

Faltam apenas alguns trâmites burocráticos relativos a cessão para que ele assuma a nova função.

Mais uma vez o prefeito Allyson Bezerra (União) recorre a cargos da UERN para reforçar sua equipe.