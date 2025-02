Ex-prefeito de São Pedro é morto a tiros em atentado em Natal

Três pessoas foram baleadas na noite desta segunda-feira, 3, no Largo do Atheneu, bairro Petrópolis, em Natal. A vítima fatal foi o ex-prefeito de São Pedro, Miguel Cabral (MDB). De acordo com relatos de testemunhas, os criminosos chegaram atirando diretamente contra as vítimas. Miguel ainda foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. As outras duas pessoas foram socorridas e levadas para hospitais.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é registrado um momento em que o ex prefeito afirma que levou tiros na cabeça e sendo socorrido em uma caminhonete, grita: “quem me matou foi Pamonha“. Miguel Cabral foi prefeito da cidade por dois mandatos, de 2017 a 2024. São Pedro fica localizada à 60 km da capital potiguar.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias e a motivação do crime. A PM informou que encontrou munições de calibre 9 milímetros e ponto 40 no local. Os criminosos fugiram após os disparos.

Em nota, a Polícia Civil do RN informou que priorizará a elucidação do crime e solicitou a colaboração da população. Informações que possam contribuir para a identificação dos envolvidos podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181. A ligações são anônimas.