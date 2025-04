Ex-policiais do RN são presos por envolvimento em contrabando e tentativa de homicídio

As Forças de Segurança no Estado do Rio Grande do Norte – Polícia Federal (PF), Receita Federal (RFB), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil (PC/RN) – cumpriram três mandados de busca e apreensão em locais de interesse para a investigação da tentativa de homicídio contra policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) e servidores da Receita Federal.

Na ocasião, ex-policiais membros de organização criminosa escoltavam uma carga de cigarros contrabandeados e abriram fogo contra os agentes públicos na tentativa de assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Iniciada em 2024, a investigação já culminou com a prisão de dois importantes membros da ORCRIM e revelou elementos de prova de sucessivos crimes federais e estaduais praticados por estes e por demais membros.

Os investigados já respondem por crimes dolosos contra a vida e contrabando.