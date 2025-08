Ex-jogador preso por agredir namorada com mais de 60 socos dentro de elevador é transferido para cadeia na Grande Natal

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por agredir a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador em um condomínio do bairro Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, foi transferido do centro de triagem onde estava para a Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, na Grande Natal.

A transferência aconteceu na manhã desta sexta-feira (1), segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte. A pasta confirmou que a unidade não tem cela individual.

Em nota, a Seap disse que ele o detento foi alocado em uma “ala de segurança adequada, de forma a preservar a integridade física dos custodiados e garantir a estabilidade operacional da unidade”.

A defesa havia pedido nesta semana que Igor ficasse em uma sala isolada por segurança. Igor foi preso em flagrante e teve a detenção convertida em prisão preventiva ao passar por audiência de custódia, no último fim de semana. Desde então, ele estava no centro de triagem da Seap junto com outros presos na mesma cela.

“A Seap ressalta que todas as transferências de pessoas privadas de liberdade, assim como a definição de local de custódia, seguem critérios rigorosos que consideram a segurança do sistema prisional, o perfil do custodiado e a necessidade de garantir a ordem e disciplina nas unidades prisionais”, informou a pasta.