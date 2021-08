Ex-deputado Roberto Jefferson é preso pela PF em investigação sobre milícias digitais

Com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira (13), o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson dentro do chamado inquérito da milícia digital, uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos pelo país.

O ministro também ordenou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em rede sociais e a apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. Com a aproximação do ex-deputado ao grupo bolsonarista, ele tem usado as suas redes sociais para a publicação de vídeos contra o STF, em alguns, inclusive, ostentando armas de fogo.

Na ordem, Moraes cita as diversas agressões feitas pelo ex-deputado aos magistrados do STF: “As manifestações, discursos de ódio e homofóbicos e a incitação à violência não se dirigiram somente a diversos Ministros da CORTE, chamados pelos mais absurdos nomes, ofendidos pelas mais abjetas declarações, mas também se destinaram a corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito”, diz o documento.

O ex-deputado já esteve preso anteriormente por envolvimento do chamado “esquema do mensalão” em 2005.