Ex-deputado Rafael Motta recebe alta hospitalar em SP

O ex-deputado federal Rafael Motta recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (11), após passar por internação e procedimentos cirúrgicos em decorrência de um acidente de kitesurfe sofrido no dia 22 de agosto.

Rafael deixou o hospital Vila Nova Star, onde estava internado, caminhando e totalmente consciente, após avaliação positiva da equipe médica que acompanhou sua recuperação.

De acordo com a assessoria, ele permanecerá em São Paulo seguindo as orientações médicas para garantir uma reabilitação completa, com previsão de breve retorno ao estado.

Rafael Motta foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte de 2015 a 2022 e vereador em Natal entre 2013 e 2014. Em 2022, disputou o Senado e, em 2024, concorreu à prefeitura de Natal.

O acidente

O acidente com Rafael aconteceu no dia 22 de agosto, nas proximidades do Forte dos Reis Magos. Ele foi transferido para São Paulo na madrugada do dia 25, após passar por cirurgia torácica no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, para correção de lesão brônquica.

No Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-deputado foi submetido a cirurgia para correção de fraturas de coluna e do esterno. Ele deixou a UTI da unidade hospitalar no dia 8 de setembro.