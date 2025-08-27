Ex-deputado Rafael Motta passa por mais duas cirurgias, diz Henrique Alves

O ex-deputado federal Rafael Motta passou por duas cirurgias nesta quarta-feira 27, segundo postagem do ex-deputado Henrique Alves em redes sociais. “A luta do meu amigo Rafael! Mais duas cirurgias hoje! Sob as bençãos de Deus vai superar e voltará o sempre tão querido Rafael!”, escreveu Alves.

Até o momento, o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde Rafael está internado, não divulgou boletim sobre seu estado clínico nesta quarta-feira.

Na última atualização, o ex-parlamentar estava intubado e em coma induzido, sob acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional na UTI, e seu estado é considerado estável, segundo boletim médico divulgado na terça-feira 26.

Rafael sofreu um acidente de kitesurf na sexta-feira 22, nas proximidades do Forte dos Reis Magos, em Natal. Ele apresenta fraturas na coluna, no esterno e no antebraço, além de uma lesão brônquica já tratada.

O ex-deputado foi transferido para São Paulo na nmadrugada da segunda 25 em uma UTI aérea equipada, acompanhado pela médica cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar. Antes, passou por cirurgia torácica no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, para correção da lesão no brônquio.

O pai de Rafael, o ex-deputado estadual Ricardo Motta, informou que o acidente envolveu duas quedas consecutivas, sendo a segunda de uma altura estimada entre 12 e 13 metros. Ele acrescentou que o filho não corre risco de perder movimentos, já que as fraturas não atingiram a medula.

Ricardo disse ainda que Rafael deve passar por cirurgias corretivas nos próximos dias e agradeceu pelas manifestações de apoio: “Nossa família só tem gratidão pelas orações e mensagens recebidas”.

A equipe médica informou que novos boletins serão divulgados conforme a evolução do quadro clínico.