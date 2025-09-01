Ex-deputado Rafael Motta fará nova cirurgia na face e no antebraço após acidente, informa boletim

O ex-deputado federal Rafael Motta continua internado em coma induzido no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sofrer um acidente de kitesurfe no último dia 22, em Natal. O boletim médico divulgado no sábado (30) aponta que ele deverá ser submetido a uma nova cirurgia de correção de fraturas de face e do antebraço esquerdo nos próximos dias.