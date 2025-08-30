Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa no interior do RN

Uma mulher foi morta a tiros dentro de casa na madrugada deste sábado (30) na cidade de Grossos, no interior do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Mércia Ferreira Alves, de 38 anos, que disputou uma vaga de vereadora no município nas eleições de 2024 pelo PL, com o nome “Niely da Rua de Baixo”. Ela recebeu 12 votos e não foi eleita.

De acordo com a Polícia Civil, três homens encapuzados e armados chegaram à residência da vítima, no bairro São José, por volta das 3h, em um carro.

Eles arrombaram a porta da frente do imóvel e efetuaram diversos disparos contra Mércia, que estava deitada em uma rede na sala. Ainda segundo a polícia, foram usadas armas de grosso calibre, como fuzil 5.56 e pistola 9 mm.

No momento do crime, um idoso e os três filhos da vítima também estavam dentro da casa, mas não foram atingidos.

A Polícia Civil informou que Mércia tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por integrantes de uma facção criminosa rival. O caso será investigado.