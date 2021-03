Ex-atletas e funcionários do ABC recebem R$ 240 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) está liberando os recursos depositados pela Liga do Nordeste, no valor de R$ 240 mil, referente às parcelas dos meses de fevereiro e março, devidas pelo ABC Futebol Clube à Justiça do Trabalho.

Dois acordos firmados pela diretoria do clube junto ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-Natal), preveem o pagamento de parcelas mensais referente a dívidas trabalhistas.

Anteriormente, esses valores advinham dos recursos recebidos pelo ABC através da Timemania, que foram comprometidos pela falta de torcida no estádio, em razão da pandemia da Covid-19.

Em novo acordo, o clube apontou suas cotas nos jogos da Copa do Nordeste como nova fonte para o pagamento.

“Esse valor transferido pela Liga do Nordeste para o TRT-RN será pago a dois grupos de credores, cada um recebendo R$ 120 mil”, detalhou a juíza Simone Jalil, coordenadora do CEJUSC Natal.