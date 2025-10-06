Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer na tireoide e tranquiliza após cirurgia

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, revelou o diagnóstico de um câncer de tireoide na tarde desta segunda-feira. O jogador passou por cirurgia e tranquilizou os fãs em publicação nas redes sociais.

A postagem do camisa 10 do Bahia acontece um dia depois do jogador entrar em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Everton Ribeiro contou que recebeu o diagnóstico há cerca de um mês. O jogador explicou que está em recuperação e agradeceu o carinho dos seguidores.

— Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos — escreveu Everton.

A cirurgia de Everton acontece durante a pausa do Campeonato Brasileiro com a Data Fifa. O Bahia não divulgou o tempo de recuperação do jogador, mas o ge apurou que ele vai ficar fora dos treinos ao longo desta semana.

Everton Ribeiro tem 36 anos e está no Bahia desde o início de 2024. O meia é o capitão do time e titular absoluto com o técnico Rogério Ceni. Em 2025, são 53 partidas disputadas, com três gols e sete assistências.

Everton tem contrato com o Tricolor até o fim desta temporada, mas tem gatilhos de renovação automática e já adiantou que pretende continuar na equipe.