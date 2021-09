Eventos sociais podem ser ocupados por até 600 pessoas no RN

O Rio Grande do Norte inicia, desde sexta (3), a fase 4 do cronograma de retomada gradual da economia, fato que permite a realização de eventos sociais com até 600 pessoas e 80% da capacidade de ocupação dos locais.

A liberação contempla apenas os municípios do Estado cujo indicador composto, que avalia a situação da COVID-19 no estado a partir de vários parâmetros (ocupação de leitos, índice de mortalidade, etc), esteja verde.

Estão, ainda, permitidos eventos corporativos até 60 pessoas, porém, para estes casos os organizadores precisam de uma autorização prévia das autoridades políticas e sanitárias, respeitando-se as normas de saúde vigentes, como uso de máscaras e álcool em gel.

A última fase do cronograma de reabertura gradual de eventos sociais e retomada da economia está prevista para finalizar em 17 de setembro, com a liberação de 100% de ocupação dos locais de eventos.