Evento tratará sobre as oportunidades do Mercado Financeiro

O projeto de extensão Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) promoverá, a partir das 19h do dia 05 de maio, um evento gratuito e aberto ao público. O objetivo é divulgar oportunidades e orientações para quem deseja investir em ações ou até trabalhar no Mercado Financeiro.

As inscrições são realizadas de maneira online até o preenchimento das vagas, por meio de um LINK disponível no site da Ufersa. A programação será realizada de maneira online, com transmissão ao vivo pelo perfil Projeto UFERSA3 do Youtube.

“O evento é muito indicado para quem não investe ainda e deseja investir, pois serão abordados temas para investidores iniciantes”, diz Lucas Godeiro, um dos coordenadores do projeto. Por conta das atividades direcionadas ao Mercado Financeiro, o projeto ficou conhecido pela abreviação UFERSA3, uma sigla semelhante às de ações brasileiras negociadas na Bolsa de Valores.

Outro aspecto interessante da programação, de acordo com o professor Lucas Godeiro, serão as oportunidades que o Mercado Financeiro oferece a estudantes. “Iremos falar sobre carreiras no mercado financeiro e sobre oportunidades de estágio, por exemplo, até porque com o home office muitas empresas abriram oportunidades fora do eixo de São Paulo”, acrescenta.

O projeto Liga de Mercado Financeiro (UFERSA3) atua por meio da capacitação de estudantes do curso de graduação em contabilidade. Ao participarem do projeto, eles têm a oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos de forma teórica. “Eles aprendem na prática, por exemplo, a analisar as ações da bolsa e fazer estudos de quais delas estão com tendência de alta ou de queda”.

Outra atividade do projeto é a promoção de ações de educação financeira, como é o caso do seminário que será realizado na próxima semana. “São iniciativas para prevenir a ocorrência de golpes financeiros como o investimento pirâmides, em criptomoedas etc. Nosso objetivo é alertar as pessoas a respeito desses golpes que prometem ganhos fáceis”, diz Lucas Godeiro.